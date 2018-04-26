Не врать и не путаться в датах: ярославских гидов заставят сдавать экзамены

Гидам придётся пройти проверку

В Ярославле для экскурсоводов могут ввести систему аттестации. Об этом задумались городские власти. И озвучили свои идеи на сегодняшней пресс-конференции.

— Экскурсовод не должен рассказывать несуществующие истории или что-то придумывать. А сейчас возможности проверить, какой гид работает, нет, — говорит советник мэра Ярославля Ольга Лилеева. — Сформируем предложение, вынесем на суд мэра и муниципалитета предложение об аттестации гидов.

Также сегодня говорили о том, какие сюрпризы готовят нам на День города и как будут решать туалетную проблему в летние праздники, когда Ярославль наводнят туристы.