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Город

Не врать и не путаться в датах: ярославских гидов заставят сдавать экзамены

26 апреля 2018 13:19
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Ярославль, туризм, гид

В Ярославле для экскурсоводов могут ввести систему аттестации. Об этом задумались городские власти. И озвучили свои идеи на сегодняшней пресс-конференции.

— Экскурсовод не должен рассказывать несуществующие истории или что-то придумывать. А сейчас возможности проверить, какой гид работает, нет, — говорит советник мэра Ярославля Ольга Лилеева. — Сформируем предложение, вынесем на суд мэра и муниципалитета предложение об аттестации гидов.

Также сегодня говорили о том, какие сюрпризы готовят нам на День города и как будут решать туалетную проблему в летние праздники, когда Ярославль наводнят туристы.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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