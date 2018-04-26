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В Брагино построят огромный спортивный комплекс: каким он будет
26 апреля 2018 12:23
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В Дзержинском районе Ярославля на улице Панина построят огромный спортивный комплекс. В день в нём смогут заниматься больше полутора тысяч человек.
— На площади в 9 тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, два бассейна, универсальный спортивный зал с игровым полем 30 на 18 метров, а также зал для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и хореографией, тренажерный зал, — рассказали в правительстве Ярославской области. — В ФОКе смогут заниматься 1540 человек в день.
Предварительные работы начались в марте на участке в 20 тысяч квадратных метров на улице Панина между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова за прудами. Именно этот комплекс губернатор Дмитрий Миронов предложил назвать в честь погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, так как строительство отдельной школы назвал слишком дорогим.
Ещё два физкультурно-оздоровительных комплекса постороят в Угличе и в посёлке Семибратово Ростовского района.
— Комплекс в Угличе площадью 2400 квадратных метров также подразумевает обустройство двух бассейнов — взрослого и детского, зала для сухого плавания и тренажерного зала. В Семибратове появится ФОК с универсальным залом, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, теннис, заниматься другими видами спорта, — сообщили в региональном правительстве.
Фото: Станислав Захарченко
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