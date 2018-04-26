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На городские праздники и фестивали Ярославль заставят туалетами
26 апреля 2018 11:40
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В этом году у Ярославля масштабные планы — фестивали и праздники будут сменять один за другим всё лето. От спортивных забегов до фестивалей еды, Дня города и музыкальных праздников — все эти события должны привлечь к нам огромное количество туристов.
По планам властей, в этом году турпоток должен вырасти на 15,2% и составить 1,6–1,7 миллиона туристов.
Такой поток гостей в дни городских праздников и фестивалей поднимает весьма земную проблему — в центе Ярославля не хватает туалетов. И мэрия обещает ее решить.
— Сейчас мы обратились к членам общественного совета с запросом на места, где нужно поставить. Мэр готов к этому, он уже знает, что нам нужны туалеты, значит, будем ставить, — рассказала советник мэра в сфере туризма Ольга Лилеева. — На большие мероприятия мы привозим уже хорошие достойные комфортные туалеты.
По данным мэрии, в 2009 году Ярославль посещали около 300 тысяч туристов.
Фото: Александра Савельева
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