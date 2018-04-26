На городские праздники и фестивали Ярославль заставят туалетами

Будем решать деликатную проблему

В этом году у Ярославля масштабные планы — фестивали и праздники будут сменять один за другим всё лето. От спортивных забегов до фестивалей еды, Дня города и музыкальных праздников — все эти события должны привлечь к нам огромное количество туристов.

По планам властей, в этом году турпоток должен вырасти на 15,2% и составить 1,6–1,7 миллиона туристов.

Такой поток гостей в дни городских праздников и фестивалей поднимает весьма земную проблему — в центе Ярославля не хватает туалетов. И мэрия обещает ее решить.

— Сейчас мы обратились к членам общественного совета с запросом на места, где нужно поставить. Мэр готов к этому, он уже знает, что нам нужны туалеты, значит, будем ставить, — рассказала советник мэра в сфере туризма Ольга Лилеева. — На большие мероприятия мы привозим уже хорошие достойные комфортные туалеты.