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Ярославской семье, у которой родилась тройня, дадут миллион на покупку квартиры
26 апреля 2018 11:37
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Семье Светланы и Андрея Смирновых, у которых родилась тройня, дадут денег на покупку собственного жилья.
— В соответствии с указом губернатора за счет средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» семья Смирновых может получить материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Кроме того, Светлана Смирнова имеет право на получение государственного сертификата на материнский капитал в размере 453 026 рублей.
Из федерального и областного бюджета семье выплатят по 15 512 рублей на каждого ребёнка единовременно, кроме того им положены ежемесячные выплаты.
— Ежемесячно семье будет выплачиваться сумма в размере более чем 65 тысяч рублей, — рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.
Всего за последние годы в регионе в 26 семьях родились одновременно трое детей, 20 из них получили адресную материальную помощь на улучшение жилищных условий.
Вчера Светлану Смирнову и её троих малышей выписали из перинатального центра. Детки родились 2 февраля, но из-за очень маленького веса долгое время находились под наблюдением медиков. Детей увезли домой, но пока семья живёт с родственниками и только мечтает о собственном жилье.
Фото: Александра Савельева
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