×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Ярославской семье, у которой родилась тройня, дадут миллион на покупку квартиры

26 апреля 2018 11:37
2 628 13
дети, пособия, Ярославль, тройня

Семье Светланы и Андрея Смирновых, у которых родилась тройня, дадут денег на покупку собственного жилья.

— В соответствии с указом губернатора за счет средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» семья Смирновых может получить материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Кроме того, Светлана Смирнова имеет право на получение государственного сертификата на материнский капитал в размере 453 026 рублей.

Из федерального и областного бюджета семье выплатят по 15 512 рублей на каждого ребёнка единовременно, кроме того им положены ежемесячные выплаты.

— Ежемесячно семье будет выплачиваться сумма в размере более чем 65 тысяч рублей, — рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.

Всего за последние годы в регионе в 26 семьях родились одновременно трое детей, 20 из них получили адресную материальную помощь на улучшение жилищных условий.

Вчера Светлану Смирнову и её троих малышей выписали из перинатального центра. Детки родились 2 февраля, но из-за очень маленького веса долгое время находились под наблюдением медиков. Детей увезли домой, но пока семья живёт с родственниками и только мечтает о собственном жилье.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Думали, что мальчик, а оказалась женщина: сбитый пешеход сбежал с места ДТП

Новое на сайте
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Фильм недели
позавчера
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,73 63,04
EUR 76,36 76,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.04
USD 61,75 0,09
EUR 75,33 0,12
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.