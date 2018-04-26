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Думали, что мальчик, а оказалась женщина: сбитый пешеход сбежал с места ДТП
26 апреля 2018 11:13
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В Рыбинске на регулируемом пешеходном переходе сбили человека. ДТП произошло 25 апреля на перекрёстке улиц Плеханова и Кирова. Пешеход начал переходить дорогу на мигающий зелёный. Когда он дошёл до середины дороги, загорелся красный и машины начали движение. Пешеход почти дошёл до тротуара, как его сбил автомобиль. Надо отметить, что вместо того, чтобы побыстрее перейти дорогу, он шёл очень медленно, как будто не обратив внимание на то, что загорелся красный. В последний момент он увидел, что на него несётся машина, но не отпрыгнул на тротуар. Странно и то, что водитель не заметил идущего по дороге человека. Видео ДТП выложили в соцсети. Посмотрев запись, пользователи интернета подумали, что это ребёнок. Однако, как нам рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Рыбинска, это была женщина.
— Авария произошла в 12:54. 35-летний водитель «Рено» сбил женщину. Водитель вызвал на место скорую и сотрудников ГИБДД. Женщина покинула место ДТП до приезда медиков и сотрудников полиции. Ведётся расследование, женщину ищут, — рассказали в УГИБДД Рыбинска.
Остаётся только надеется, что с женщиной всё в порядке. Ведь после удара она некоторое время лежала на земле.
Фото: Авто Новости Рыбинск/Vk.com
Видео: Новости Рыбинск/Vk.com
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