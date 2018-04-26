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В День города в центре Ярославля появится улица Золотого кольца
26 апреля 2018 10:59
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В этом году на день рождения Ярославля придумали кое-что новенькое. В День города в центре появится улица Золотого кольца России. Так назовут место у часовни Александра Невского и фонтанов.
Здесь устроят реконструкцию старинного бала, привезут сувениры со всех городов Золотого кольца, развернут детскую площадку с аниматорами и будут выдавать паспорт туриста.
— Улица Золотого кольца России — это новый формат, ещё одна зона притяжения в день праздника, — рассказала советник мэра Ярославля Ольга Лилеева.
Фото: Александра Савельева
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