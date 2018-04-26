В День города в центре Ярославля появится улица Золотого кольца

На День города нам готовят сюрпризы

В этом году на день рождения Ярославля придумали кое-что новенькое. В День города в центре появится улица Золотого кольца России. Так назовут место у часовни Александра Невского и фонтанов.

Здесь устроят реконструкцию старинного бала, привезут сувениры со всех городов Золотого кольца, развернут детскую площадку с аниматорами и будут выдавать паспорт туриста.

— Улица Золотого кольца России — это новый формат, ещё одна зона притяжения в день праздника, — рассказала советник мэра Ярославля Ольга Лилеева.



Улица будет работать с 10 утра до самого вечера только в День города.