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В День города в центре Ярославля появится улица Золотого кольца

26 апреля 2018 10:59
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Ярославль, Золотое кольцо, туризм, День города 2018

В этом году на день рождения Ярославля придумали кое-что новенькое. В День города в центре появится улица Золотого кольца России. Так назовут место у часовни Александра Невского и фонтанов.

Здесь устроят реконструкцию старинного бала, привезут сувениры со всех городов Золотого кольца, развернут детскую площадку с аниматорами и будут выдавать паспорт туриста.

— Улица Золотого кольца России — это новый формат, ещё одна зона притяжения в день праздника, — рассказала советник мэра Ярославля Ольга Лилеева.

Улица будет работать с 10 утра до самого вечера только в День города.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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