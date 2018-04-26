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Россия должна Юрию Ласточкину: европейский суд рассмотрел жалобу экс-мэра Рыбинска
26 апреля 2018 09:47
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Европейский суд по правам человека закончил рассмотрение жалобы осуждённого экс-мэра Рыбинска на необоснованно длительное содержание под стражей во время предварительного следствия по уголовному делу.
— Ласточкин находился в СИЗО почти два года, срок содержания под стражей ему «однотипно» продлевали суды: Кировский районный суд Рыбинска, суд Ярославской области, Басманный суд города Москвы, Московский городской суд, — рассказал адвокат Юрия Ласточкина Рубен Маркарьян. — Европейский суд по правам человека, удовлетворяя жалобу, поданную защитой Ласточкина еще в январе 2015 года, постановил, что так как российскими судами нарушена статья 5, параграф 3 Европейской Конвенции по правам человека, в которой речь идет о чрезмерной продолжительности досудебного заключения, Россия обязана выплатить Юрию Ласточкину денежную сумму в размере 2100 евро в течение трёх месяцев.
Сейчас бывший мэр Рыбинска отбывает наказание в бежецкой колонии в Тверской области. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 140 миллионов рублей.
В начале апреля суд Бежецка в семь раз сократил Юрию Ласточкину размер штрафа за взятку. Выплатить он теперь должен не 140 миллионов, а 20.
Фото: Александр Погорелов
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