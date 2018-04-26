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С улицы Свободы сдерут почти всю рекламу
26 апреля 2018 07:07
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Центр Ярославля зачищают от рекламы. На улице Свободы вовсю трудятся рабочие, отрывая со зданий длинные вывески.
— Снимают горизонтальные вывески между первым и вторым этажами зданий в нескольких местах, — рассказывают прохожие.
Причиной этому стала большая кампания мэрии Ярославля по зачистке города от рекламы. Власти планируют очистить все исторические здания.
— На объектах культурного наследия федерального значения в историческом центре Ярославля запрещается размещение рекламы в оконных проёмах, а также вывесок площадью более 0,75 кв. м, — уточняется в документах городской администрации.
Фото: Андрей Кононов
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