Миллион алых роз: житель Рыбинска обокрал цветочный ради любимой

Мужчина украл для любимой 18 роз

Пожалуй, это самый романтичный грабёж. Житель Рыбинска вломился в цветочный магазин, откуда вытащил 18 белых роз вместе с вазой.

32-летний романтик был пьян, у магазина он разбил стекло. Владельцы цветочного оценили свой ущерб довольно скромно — в 1080 рублей.

— Подозреваемого задержали быстро. Он во всём признался и объяснил, что цветы нёс любимой.

Розы у мужчины забрали, и в отношении него возбудили уголовное дело за грабёж.

Кстати, в этом году ярославцы смогут полюбоваться розами на арках-сердцах: во что ещё украсят город.