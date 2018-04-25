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Миллион алых роз: житель Рыбинска обокрал цветочный ради любимой
25 апреля 2018 20:37
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Пожалуй, это самый романтичный грабёж. Житель Рыбинска вломился в цветочный магазин, откуда вытащил 18 белых роз вместе с вазой.
32-летний романтик был пьян, у магазина он разбил стекло. Владельцы цветочного оценили свой ущерб довольно скромно — в 1080 рублей.
— Подозреваемого задержали быстро. Он во всём признался и объяснил, что цветы нёс любимой.
Розы у мужчины забрали, и в отношении него возбудили уголовное дело за грабёж.
Кстати, в этом году ярославцы смогут полюбоваться розами на арках-сердцах: во что ещё украсят город.
Фото: Александра Савельева
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