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В Ярославле из торгового центра «Тандем» эвакуировали людей
25 апреля 2018 17:20
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Сегодня в Ярославле эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра «Тандем». Там прошло плановое учение по эвакуации и тушению пожаров. Чтобы усложнить задачу спасателям, «очаги возгорания» находились сразу в двух местах, причём один из них был расположен рядом с выходом из здания. Несмотря на это, покупатели и сотрудники — несколько сотен человек — покинули торговый объект менее чем за четыре минуты (это очень высокий показатель).
— Примерно через пять минут после срабатывания сигнализации к «Тандему» подъехали пожарные расчеты. Отметим, что к этому моменту оба «очага возгорания» были обнаружены, сотрудники ЧОП приступили к тушению первичными средствами пожаротушения, — рассказали работники «Тандема».
Торговый комплекс «Тандем» открылся в 2011 году. Комплекс оборудован современными системами противопожарной защиты, которые ежедневно стоят на защите жизни и здоровья людей, бизнеса арендаторов и качественно обслуживаются компанией, имеющей лицензию.
Спасатели проверили здание за считаные минуты и по сценарию вывели из торгового центра двух человек.
Недавно плановые учения проходили в «Ауре». А вот торговый центр «Вернисаж» загорелся по-настоящему.
Фото: ТРЦ "Тандем", Тандем
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