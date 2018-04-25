В Ярославле из торгового центра «Тандем» эвакуировали людей

Эвакуация прошла успешно

Сегодня в Ярославле эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра «Тандем». Там прошло плановое учение по эвакуации и тушению пожаров. Чтобы усложнить задачу спасателям, «очаги возгорания» находились сразу в двух местах, причём один из них был расположен рядом с выходом из здания. Несмотря на это, покупатели и сотрудники — несколько сотен человек — покинули торговый объект менее чем за четыре минуты (это очень высокий показатель).

Людей эвакуировали за четыре минуты

— Примерно через пять минут после срабатывания сигнализации к «Тандему» подъехали пожарные расчеты. Отметим, что к этому моменту оба «очага возгорания» были обнаружены, сотрудники ЧОП приступили к тушению первичными средствами пожаротушения, — рассказали работники «Тандема».

Спасатели проверили здание за считаные минуты и по сценарию вывели из торгового центра двух человек.

Спасателям помогали сотрудники ЧОПа

Недавно плановые учения проходили в «Ауре». А вот торговый центр «Вернисаж» загорелся по-настоящему.