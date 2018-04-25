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Город

Мы тонем: три деревни под Ярославлем взбунтовались против глиняных дорог

25 апреля 2018 15:33
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дороги, бездорожье, Ярославль

У одних весна цветёт и пахнет, а у жителей Ярославского района — плывёт и утопает в грязи. Жители сразу трёх деревень под Ярославлем обратились в редакцию 76.ru с криком о помощи: «Тонем!».

С приходом межсезонья погибает в непролазной глиняной дороге деревня Бреховская, которая находится параллельно взлётно-посадочной полосе аэропорта Ярославля Туношна.

— Не можем ни выехать, ни заехать, все машины на приколе стоят, не пробраться. Дорога у нас превращается в месиво, сплошная жижа, — рассказывает местный житель Евгений Новожилов. — Продукты к нам доставляются автолавкой, так вот эта автолавка проехать не может, останавливаясь в соседнем населённом пункте. Случись чего, застрянет здесь и скорая, и пожарная машина. Администрация в курсе проблемы, но решать ее не торопится, а прокуратура, в которую написано обращение, по всей видимости, приедет проверять только летом, когда все высохнет.

Пожаловался ярославец и на мусор, который стихийной свалкой устроен у деревни. В прошлом году прокуратура приезжала в Бреховскую, администрацию обязали поставить контейнеры. Но к этой весне жители так и продолжают плавать в грязи и мусоре.

— Давай-давай, девочка! — кричит Олег Будёный своей «Ниве-Шевроле», которая пытается пробраться сквозь грязевые ванны из деревни Мишуково, что неподалёку от Диево-Городищ. Но, похоже, здесь нужен внедорожник помощнее, машина застряла. 

 

— Трасса на Диево-Городище — Бортниково — Мишуково была сделана два года назад гравийно-насыпной. Но сделали не из песка и ПГС, а просто из глины! — пожаловался Олег Будёный. — Здесь живут около ста человек, в том числе дети. Мы здесь закапываемся в грязи. 

Кто отвечает за эти дороги? Деньги на сельские трассы выделяют из бюджета Ярославской области, но сам ремонт проводят местные администрации.

— Мы ежегодно из областного бюджета предоставляем субсидию муниципалам, а они уже на местном уровне распределяют их по объектам. Мы можем только порекомендовать какой-то объект отремонтировать в первую очередь, если по нему было очень много жалоб, — ответили 76.ru в областном департаменте транспорта. 

Тем временем в Ярославле дороги сами отвергают мусоровозы: второй день подряд под грузовыми машинами проваливается земля.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Евгений Новожилов, Олег Будёный
Видео: Олег Будёный
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