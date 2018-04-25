Подписали лично: губернатору отнесли несколько тысяч листов с подписями против мусора

Ярославцы собрали 10 тысяч подписей против мусора

Ярославцы собрали подписи против ввоза московского мусора на полигон «Скоково». Живые подписи уже отнесли губернатору области Дмитрию Миронову.

— Коммунистам удалось собрать две тысячи подписей, а нам восемь, — рассказала руководитель штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили.

Итого стопка листов с десятью тысячами подписей жителей Ярославля ляжет на стол главе региона. Кроме того, ярославцы подписывали петицию против московского мусора в интернете. Больше 46 тысяч человек откликнулись на неё.

Подписи собирали также на митинге против столичных отходов, который стихийно устроили у стены Знаменской башни.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.



