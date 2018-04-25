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Ярославна через прокуратуру обвинила правительство области в экологическом преступлении
25 апреля 2018 13:48
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Председатель коллегии адвокатов «Академия правовой защиты» и кандидат юридических наук Галина Старостина написала в прокуратуру Ярославской области заявление, в котором просит обнародовать соглашение между правительством Москвы и Ярославской области о размещении мусора на полигоне «Скоково». Женщина потребовала проверить властей о том, насколько законно правительство согласилось на столичные отходы.
— Меня как жителя города Ярославля очень заботит то обстоятельство, что в настоящее время в Ярославской области обострилась ситуация с размещением вывозимых из столичного региона отходов на полигоне ТБО «Скоково», расположенном в Ярославском районе, — написала Галина Старостина.
Председатель коллегии адвокатов высказала сомнение в том, что ярославский полигон пригоден для размещения такого количества московских отходов.
— С правовой точки зрения, подобное перераспределение отходов может быть реализовано на основании межправительственного соглашения, заключённого между правительством Москвы и правительством Ярославской области, к которому в обязательном порядке должно прилагаться заключение государственной экологической экспертизы и иные документы, свидетельствующие о правомерности заключения данного соглашения, — написала прокурору Галина Старостина.
Жительница Ярославля указала на то, что на официальном сайте правительства Ярославской области информация по поводу соглашения отсутствует.
—- Невзирая на протесты горожан, озвучиваемых на митингах, в социальных сетях, в СМИ, в обращениях к губернатору — до сих пор не опубликовано вышеуказанное соглашение. Все находятся в неведении об истинных объёмах ввозимых отходов. Такое положение дел напрямую затрагивает права жителей Ярославской области и нарушает их в части предоставления недостоверной информации о состоянии окружающей среды на полигоне «Скоково», — написала председатель коллегии адвокатов.
В конце заявления Галина Старостина попросила прокуратуру потребовать у правительства Ярославской области это соглашение вместе со всеми документами, подтверждающими возможность размещения на ярославском полигоне московского мусора. Также жительница Ярославля попросила прокурора провести проверку на предмет наличия признаков экологического преступления и обратиться в суд по статье «Обеспечение права на благоприятную окружающую среду» с требованием запретить ввоз отходов в Ярославскую область.
Фото: Александра Савельева
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