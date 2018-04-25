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Брагино и Заволга остались без подрядчиков: кто будет делать дороги в остальных районах Ярославля
25 апреля 2018 13:33
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Департамент государственного заказа Ярославской области разыграл самый крупный контракт по строительству и капитальному ремонту дорог в четырёх районах города. Более половины миллиарда рублей в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах будет осваивать государственное предприятие «Ярдормост».
— «Ярдормост» был единственным участником аукциона, в котором разыгрывался лот, — рассказали ответственные за госзакупку должностные лица. — Общая стоимость контракта — 514,9 миллиона рублей.
Ещё два контракта на строительство и ремонт дорог в Дзержинском и Заволжском районах пока не разыграны. Ремонтировать дороги в Брагино изъявила желание вологодская компания «Дорожное управление». Заявку вологодцев отклонили из-за несоответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. За Волгу желали придти два подрядчика, но обоих комиссия отсекла ещё на первом этапе. У первого в заявке информация не соответствовала требованиям документации об участии в аукционе по одному пункту, у второго не было конкретных показателей по двум пунктам. Теперь заказчику придётся открывать новые лоты.
А вот сотрудникам «Ярдормоста», похоже, стоит приглядеться особенно к дорогам в Ленинском районе, которые объявили войну мусоровозам. Грузовики с отходами один за другим проваливаются там в огромные ямы.
Фото: Александра Савельева
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