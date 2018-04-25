×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Назвали улицы Ярославля с самыми дорогими квартирами

25 апреля 2018 11:44
3 101 4
недвижимость, Ярославль, жильё

Хотите купить квартиру в Ярославле? Приготовьте ваши денежки, будто собрались переезжать в столицу. Эксперты сервиса Garnet.House проанализировали самые дорогие квартиры в городе, назвав улицы, где за квадратный метр придётся выложить от 100 тысяч рублей.

В топ-5 таких улиц попали только дома в центре города. На пятом месте оказалась улица Некрасова, где средняя стоимость квадратного метра 111 269 рублей. Получается, за хорошую трёшку в 100 квадратных метров придётся отдать больше 11 миллионов рублей.

На четвёртой строчке рейтинга улица Салтыкова-Щедрина, где жильё обойдётся в среднем в 113,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Топ-3 рейтинга открывает проспект Октября с ценами на недвижимость по 116,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Оказывается, жильё на Волжской набережной — не самое дорогое в Ярославле. Эта улица попала на вторую строчку с ценами по 152,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Районы с самыми дешёвыми «однушками» в Ярославле.

— Самой дорогой улицей Ярославля по уровню цен на квадратные метры стала Большая Октябрьская, — рассказали эксперты рейтинга. — Здесь средний уровень цен за один квадратный метр находится на уровне 163 695 рублей. Таким образом, общая стоимость квартиры площадью более 100 квадратных метров будет составлять около 16,3 миллиона рублей.

При этом аналитики рассказали, что одна из самых дорогих квартир Ярославля продаётся за 39,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить жильё больше 170 квадратных метров в самом центре Ярославля. Посмотреть на элитную недвижимость города можно в нашей подборке

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: avito.ru
Продажа авто, мото
Далее: Подробности крупного ДТП в Ярославской области: пострадала беременная женщина

Новое на сайте
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья
«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,88 62,29
EUR 75,43 75,81
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.04
USD 61,75 0,09
EUR 75,33 0,12
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.