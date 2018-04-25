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Подробности
Подробности крупного ДТП в Ярославской области: пострадала беременная женщина
25 апреля 2018 12:23
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В серьёзном ДТП под Ярославлем возле посёлка Григорьевское пострадала целая семья, среди них беременная женщина. Об этом рассказали знакомые семьи.
Накануне в 20:11 на трассе столкнулись «Шкода» и «Чери». Обе машины — всмятку. Очевидцы рассказывали, что пострадавших из машин переносили на обочины. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Все пострадавшие находились в автомобиле «Чери». За рулём находился мужчина, рядом — его беременная жена. На заднем сидении — родители жены.
— Мужчина попал в больницу, ему сделали операцию на колене. Скорее всего, будут ставить спицы. Девушка попала в перинатальный центр. Ей сделали УЗИ. Слава богу, с малышом всё в порядке. С ней и её родителями всё в порядке. Отцу зашивали раны, мать хромала, — рассказала знакомая семьи Вера.
В этой аварии не пострадал лишь водитель «Шкоды». После ДТП очевидцы сообщил: он был пьян. В УГИБДД по Ярославской области эту информацию подтвердили.
— 34-летний водитель «Шкоды» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в полиции.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Фото: Сергей Кузнецов
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