Подробности крупного ДТП в Ярославской области: пострадала беременная женщина

Водитель «Шкоды» был пьян

В серьёзном ДТП под Ярославлем возле посёлка Григорьевское пострадала целая семья, среди них беременная женщина. Об этом рассказали знакомые семьи.

Накануне в 20:11 на трассе столкнулись «Шкода» и «Чери». Обе машины — всмятку. Очевидцы рассказывали, что пострадавших из машин переносили на обочины. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Все пострадавшие находились в автомобиле «Чери». За рулём находился мужчина, рядом — его беременная жена. На заднем сидении — родители жены.

— Мужчина попал в больницу, ему сделали операцию на колене. Скорее всего, будут ставить спицы. Девушка попала в перинатальный центр. Ей сделали УЗИ. Слава богу, с малышом всё в порядке. С ней и её родителями всё в порядке. Отцу зашивали раны, мать хромала, — рассказала знакомая семьи Вера.

В этой аварии не пострадал лишь водитель «Шкоды». После ДТП очевидцы сообщил: он был пьян. В УГИБДД по Ярославской области эту информацию подтвердили.

— 34-летний водитель «Шкоды» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в полиции.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.