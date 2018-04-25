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Три месяца в колонии: севший за убийство водителя скорой ярославец вышел на свободу
25 апреля 2018 12:14
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В Ярославском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу жителя Ярославской области Николая Фунтикова, отсидевшего в колонии около трёх месяцев. В декабре прошлого года следствие и суд пришли к выводу, что он убил водителя скорой помощи. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.
Подсудимый свою вину не признавал. После приговора он не успокоился и решил бороться за свободу и доказывать свою невиновность до конца.
— Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда рассмотрела апелляционный жалобу Николая Фунтикова, осужденного по статье «Убийство» и приговоренного к 10 годам лишения свободы, — рассказали в суде. — Судебная коллегия оправдала Фунтикова, так как было доказано, что он не причастен к преступлению.
В прошлом году, когда шёл суд над Николаем Фунтиковым, история этого дела была резонансной. Его обвиняли в убийстве водителя скорой помощи. Медработника нашли мёртвым на крыльце больницы в посёлке Константиновский Тутаевского района с огнестрельной раной. Тогда было доказано, что он это сделал якобы из мести. У мужчины перед этим погиб сын, к которому долго ехали медики. Сейчас Николай Фунтиков полностью оправдан.
Вероятно, сотрудники СУ СКР по Ярославской области теперь вернут это дело вновь на доследствие, чтобы найти настоящего убийцу.
Фото: Александра Савельева
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