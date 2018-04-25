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Во дворах жилых домов построят многоуровневые парковки
25 апреля 2018 11:30
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В Ярославле не хватает 46 тысяч парковочных мест. Чтобы решить эту проблему, мэрия планирует построить многоуровневые парковки высотой не менее четырёх этажей. Причём не только вдоль проезжей части и возле новостроек, но и в самих дворах.
— Поскольку в городе идет активное строительство новых домов и еще большее увеличение численности автомобильного парка, город находится в одном шаге от транспортного коллапса. Машинами забиты дворы, улицы, существует проблема организации дорожного движения, — говорит советник мэра Феликс Ходанович. — Сейчас на свободных территориях можно создать 3000 парковочных мест и этого все равно недостаточно. Поэтому было принято решение создать многоуровневые парковки. Мы определили территории, где можно создать такие пространства. Это территории, где активно ведется строительство жилых домов. Необходимо, чтобы застройщики понимали свою социальную ответственность. Для комфортного проживания жителей нужно не только построить дом, но и предусмотреть парковочные места.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов дал поручение до 7 мая предоставить застройщикам предложения по организации парковочного пространства.
Как раз вчера мы обсуждали проблему с парковочными местами во дворах с автоюристом и сотрудниками полиции. Они рассказали, что делать, если жильцы домов самовольно ограждают территорию под парковку для своей машины.
Фото: Александра Савельева
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