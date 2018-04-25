На крупном проспекте в Ярославле поставили новый чугунный забор

Новенький чугунный забор на проспекте Ленина

Чугунные ограждения возвращаются в Ярославль. После скандалов и обсуждений старинного ограждения из чугуна на проспекте Ленина, власти решили сохранить забор на этой дороге.

На этой неделе восстановили участок ограждения на проспекте рядом с перекрёстком с улицей Советской.

— На проспекте Ленина сегодня ставят новый, абсолютно новый чугунный забор. Неужели здравый смысл восторжествовал?! Ставят, конечно, как шабашники, но чугунный, — радостно поделился в группе «Дороги Ярославля» Сергей Коршунов.

В городской администрации пояснили, что этот участок восстанавливают после ДТП.

Вот только сами ярославцы, добившиеся от мэрии чугуна, портили его в течение зимы, как могли. Бедные ограждения проспекта воровали и ломали машинами