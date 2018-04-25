|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На крупном проспекте в Ярославле поставили новый чугунный забор
25 апреля 2018 10:51
1 415 4
Чугунные ограждения возвращаются в Ярославль. После скандалов и обсуждений старинного ограждения из чугуна на проспекте Ленина, власти решили сохранить забор на этой дороге.
На этой неделе восстановили участок ограждения на проспекте рядом с перекрёстком с улицей Советской.
— На проспекте Ленина сегодня ставят новый, абсолютно новый чугунный забор. Неужели здравый смысл восторжествовал?! Ставят, конечно, как шабашники, но чугунный, — радостно поделился в группе «Дороги Ярославля» Сергей Коршунов.
В городской администрации пояснили, что этот участок восстанавливают после ДТП.
Вот только сами ярославцы, добившиеся от мэрии чугуна, портили его в течение зимы, как могли. Бедные ограждения проспекта воровали и ломали машинами
Фото: Сергей Коршунов / Дороги Ярославля
|
Новое на сайте
Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров