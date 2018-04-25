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Не платил налоги и живёт спокойно: в Ярославле предприниматель положил в карман 78 миллионов рублей
25 апреля 2018 08:00
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За три года нажил 78 миллионов рублей. Правда, незаконным путём. В Ярославле судили 44-летнего генерального директора строительной фирмы «Вариант». С января 2011 года по декабрь 2013 года мужчина, используя липовые документы о якобы понесённых затратах при осуществлении хозяйственной деятельности фирмы, уклонился от уплаты налогов на сумму 78 миллионов рублей.
— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. На основании амнистии в честь 70-летия Победы подсудимый от наказания освобождён, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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