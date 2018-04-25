Не платил налоги и живёт спокойно: в Ярославле предприниматель положил в карман 78 миллионов рублей

Мужчина попал под амнистию

За три года нажил 78 миллионов рублей. Правда, незаконным путём. В Ярославле судили 44-летнего генерального директора строительной фирмы «Вариант». С января 2011 года по декабрь 2013 года мужчина, используя липовые документы о якобы понесённых затратах при осуществлении хозяйственной деятельности фирмы, уклонился от уплаты налогов на сумму 78 миллионов рублей.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. На основании амнистии в честь 70-летия Победы подсудимый от наказания освобождён, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.