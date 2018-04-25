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Работают несколько бригад скорой и спасателей: появилось видео страшного ДТП с пятью пострадавшими
24 апреля 2018 22:13
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Появилось видео серьёзного ДТП на трассе в Ярославской области. Там около восьми часов вечера столкнулись две иномарки: «Шкода» и «Чери». По информации спасателей, пострадали пять человек. Машины столкнулись в лобовую возле посёлка Григорьевское. На месте работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС.
— Людей из машин вытаскивали на обочину, — рассказал проезжавший мимо водитель автобуса Иван Захаров.
— Люди вроде живы, — передал автор видео Сергей Кузнецов.
По словам спасателей, в «Шкоде» находился один человек, в «Чери» — четверо. Информация о пострадавших уточняется.
Фото: Сергей Кузнецов/Vk.com
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