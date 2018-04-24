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В Ярославле выбрали места, где можно будет гулять с собаками: адреса
24 апреля 2018 20:12
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Администрации районов вместе с общественниками и собаководами выбрали места для выгула животных. В вопросе также принимали участие сотрудники департамента архитектуры и земельных отношений, природоохранной прокуратуры. Списки эти пока предварительные и могут корректироваться.
В настоящее время на рассмотрении находятся территории по следующим адресам:
Кировский район
Ленинский район
Фрунзенский район
Красноперекопский район
Дзержинский район
Заволжский район
Сейчас общественники ездят во всем этим адресам и проверяют, насколько они подойдут для выгула собак. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации, расстояние от границы площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до детских учреждений и площадок, школ, а также спортивных и площадок для отдыха — не менее 40 метров.
Напомним, разобраться с местами для выгула животных поручил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Однако собаководы считают, что такие площадки не решат проблему.
Фото: мэрия Ярославля
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