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В Ярославле выбрали места, где можно будет гулять с собаками: адреса

24 апреля 2018 20:12
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животные, собаки, Ярославль, выгул собак

Администрации районов вместе с общественниками и собаководами выбрали места для выгула животных. В вопросе также принимали участие сотрудники департамента архитектуры и земельных отношений, природоохранной прокуратуры. Списки эти пока предварительные и могут корректироваться.

В настоящее время на рассмотрении находятся территории по следующим адресам:

Кировский район

  • зеленая зона между домом № 5/2 по улице Победы и № 19 по улице Кооперативная;
  • зеленая зона по фасаду домов № 6-6 корп. 2 по проспекту Толбухина;
  • зеленая зона в районе дома № 6в по улице Лисицына;
  • зеленая зона между домом № 90 по улице Салтыкова-Щедрина и домом № 36 по улице Городской вал;
  • газонная часть за домом № 23 по проспекту Октября со стороны дома № 55 по улице Чайковского;
  • между домами № 49а, 51, 53 по улице Свердлова.

Ленинский район

  • улица Автозаводская в районе дома № 25;
  • улица Автозаводская у дома № 77;
  • улица Автозаводская у дома № 95;
  • улица Чкалова, зеленая зона на разворотном кольце;
  • сквер на улице Юности, у дома № 9б;
  • парк «Юбилейный»;
  • сквер «Октябрьский»;
  • парк у госпиталя ветеранов;
  • улица Угличская у дома № 48-50 (зеленая зона у недостроенного здания).

Фрунзенский район

  • улица 1-я Тромозная у дома № 47;
  • проспект Фрунзе у домов № 79, 79 корп.3, 83;
  • Тормозное шоссе у домов № 150, 152;
  • улица Лескова у дома № 28.

Красноперекопский район

  • Большие полянки у дома № 21;
  • улица Нефтяников у дома № 25;
  • пересечение улицы Красноперекопская и улицы Починки 13-я линия;
  • улица Бахвалова у дома № 1.

Дзержинский район

  • Ленинградский проспект у дома № 115;
  • улица Панина у дома № 31а;
  • улица Бабича за домом № 18;
  • улица Строителей у дома № 3в;
  • улица Волгоградская напротив дома № 51;
  • улица Громова напротив дома № 15.

Заволжский район

  • проспект Авиаторов в районе дома № 161;
  • улица Алмазная в районе дома № 9;
  • поселок Завода 50 в районе дома № 12;
  • улица Сахарова напротив домов № 13 и 15;
  • улица Кавказская в районе дома № 23;
  • улица Клубная в районе дома № 25;
  • улица Клубная в районе остановки «Нижний поселок»;
  • улица Спартаковская в районе остановки «Панфилова»;
  • улица Спартаковская напротив дома № 23;
  • улица Колышкина напротив домов № 62 и 64.

Сейчас общественники ездят во всем этим адресам и проверяют, насколько они подойдут для выгула собак. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации, расстояние от границы площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до детских учреждений и площадок, школ, а также спортивных и площадок для отдыха — не менее 40 метров.

Напомним, разобраться с местами для выгула животных поручил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Однако собаководы считают, что такие площадки не решат проблему.

Анна Лурье
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Фото: мэрия Ярославля
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