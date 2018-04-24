В Ярославле выбрали места, где можно будет гулять с собаками: адреса

Места будут в каждом районе

Администрации районов вместе с общественниками и собаководами выбрали места для выгула животных. В вопросе также принимали участие сотрудники департамента архитектуры и земельных отношений, природоохранной прокуратуры. Списки эти пока предварительные и могут корректироваться.

В настоящее время на рассмотрении находятся территории по следующим адресам:

Кировский район

зеленая зона между домом № 5/2 по улице Победы и № 19 по улице Кооперативная;

зеленая зона по фасаду домов № 6-6 корп. 2 по проспекту Толбухина;

зеленая зона в районе дома № 6в по улице Лисицына;

зеленая зона между домом № 90 по улице Салтыкова-Щедрина и домом № 36 по улице Городской вал;

газонная часть за домом № 23 по проспекту Октября со стороны дома № 55 по улице Чайковского;

между домами № 49а, 51, 53 по улице Свердлова.

Ленинский район

улица Автозаводская в районе дома № 25;

улица Автозаводская у дома № 77;

улица Автозаводская у дома № 95;

улица Чкалова, зеленая зона на разворотном кольце;

сквер на улице Юности, у дома № 9б;

парк «Юбилейный»;

сквер «Октябрьский»;

парк у госпиталя ветеранов;

улица Угличская у дома № 48-50 (зеленая зона у недостроенного здания).

Фрунзенский район

улица 1-я Тромозная у дома № 47;

проспект Фрунзе у домов № 79, 79 корп.3, 83;

Тормозное шоссе у домов № 150, 152;

улица Лескова у дома № 28.

Красноперекопский район

Большие полянки у дома № 21;

улица Нефтяников у дома № 25;

пересечение улицы Красноперекопская и улицы Починки 13-я линия;

улица Бахвалова у дома № 1.

Дзержинский район

Ленинградский проспект у дома № 115;

улица Панина у дома № 31а;

улица Бабича за домом № 18;

улица Строителей у дома № 3в;

улица Волгоградская напротив дома № 51;

улица Громова напротив дома № 15.

Заволжский район

проспект Авиаторов в районе дома № 161;

улица Алмазная в районе дома № 9;

поселок Завода 50 в районе дома № 12;

улица Сахарова напротив домов № 13 и 15;

улица Кавказская в районе дома № 23;

улица Клубная в районе дома № 25;

улица Клубная в районе остановки «Нижний поселок»;

улица Спартаковская в районе остановки «Панфилова»;

улица Спартаковская напротив дома № 23;

улица Колышкина напротив домов № 62 и 64.

Сейчас общественники ездят во всем этим адресам и проверяют, насколько они подойдут для выгула собак. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации, расстояние от границы площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до детских учреждений и площадок, школ, а также спортивных и площадок для отдыха — не менее 40 метров.

Напомним, разобраться с местами для выгула животных поручил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Однако собаководы считают, что такие площадки не решат проблему.