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По грузовику в день: под Ярославль везут опасные медицинские отходы
24 апреля 2018 16:31
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Ярославский полигон «Скоково», помимо бытовых отходов из Ярославля, а теперь ещё и из Москвы, принимает медицинские отходы. Под Ярославль могут свозить отходы медицины с 1 по 4 класса опасности, то есть от чрезвычайно опасных до малоопасных.
— Принимаемые отходы мы не размещаем, а обезвреживаем. Это два разных вида обращения с опасными отходами. Работаем с отходами 3–4 классов. Если говорить о количестве поступающих отходов, то их не так много. Они измеряются тоннами — в сутки утилизируем около 10 тонн, — рассказал директор по развитию компании «Биотерм» Александр Климов. Компания находится на территории полигона. — Хочу отметить, что с опасными хлор- и галогенсодержащими отходами ни в каком виде мы не работаем.
Опасные медицинские отходы, в том числе бинты и шприцы отправляют в пиролизную установку, где их сжигают при температуре около 800 градусов. А выделяющиеся при сжигании газы отправляют в камеру дожигания, где их уничтожают при температуре в 2000 градусов. После сжигания остается зола, которая уже неопасна для окружающей среды, уверяют на полигоне. Ранее власти сообщали о том, что медицинские отходы под Ярославль везут практически со всего ЦФО.
Однако несколько лет назад на полигоне «Скоково» был скандал из-за того, что здесь обнаружили медицинские отходы, закинутые с нарушениями. Как на самом деле обстоит ситуация на полигоне под Ярославлем, сколько на нём мусора и сколько ещё влезет, смотрите в нашем репортаже.
Фото: Александра Савельева
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