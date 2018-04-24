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Московская компания модернизирует полигон в Ярославской области
24 апреля 2018 16:55
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В департаменте охраны окружающей среды и природопользования обсудили модернизацию угличского полигона твёрдых бытовых отходов. Его экологическая безопасность сейчас вызывает беспокойство у местных жителей — новый полигон всего за несколько лет оказался завален горами мусора, с его территории стекают грязные стоки. Модернизацией свалки теперь займётся компания «Хартия», которая стала единым оператором по обращению с отходами в Ярославской области.
— В рамках соглашения в течение восьми лет будет проведена поэтапная модернизация объекта, — рассказал заместитель генерального директора «Хартии» Виталий Шубин. — Запланированы строительство очистных сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, реконструкция технологической карты, монтаж дренажной системы и устройство технологической дороги по контуру полигона.
На модернизацию полигона потратят 24,7 миллиона рублей.
По информации правительства Ярославской области, полигон возле деревни Селиваново в Угличском районе введён в эксплуатацию в 2008 году. Общая его площадь составляет 5,2 гектара, сейчас полигон заполнен на 26 процентов, а общая его вместимость — 907 тысяч кубометров мусора.
— Концессионное соглашение в отношении Угличского полигона заключено для оптимизации системы утилизации твердых коммунальных отходов, — рассказал начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — В результате реализации запланированных мероприятий полигон будет полностью модернизирован в соответствии с современными требованиями и полностью экологически безопасен. Ход выполнения концессионного соглашения будет контролироваться и на муниципальном, и на региональном уровне.
До конца мая инвестор должен предоставить дорожную карту с перечнем и сроками работ по модернизации.
Фото: Правительство Ярославской области
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