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Город

Газировка, пирожки и музыка 40-х: в Рыбинске воссоздадут атмосферу Дня Победы

24 апреля 2018 16:22
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День Победы, 9 мая, Рыбинск

К большой «Ленинградской эстафете радости» присоединится в этом году город Рыбинск из Ярославской области. 9 мая на три часа парк и площадь у Дома культуры поселка ГЭС превратятся в танцплощадку, где будут звучать мелодии 30–40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавят аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газировкой, пирожками и воздушные шары.

— Посёлок ГЭС и экспозиционный комплекс «Советская эпоха», сохранившие атмосферу послевоенного времени, как нельзя лучше отвечают настроению и духу праздника, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — Мы приглашаем и ярославцев на этот праздник.

Над созданием реконструкции эпохи работали специалисты-культурологи, психологи и историки. За основу брали воспоминания очевидцев-современников и основные культурно-психологические маркеры эпохи.

Проект стартовал в Санкт-Петербурге 9 мая 2016 года. Пилотная танцплощадка в Таврическом саду города собрала более 10 тысяч человек. Гостем праздника стал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В 2017 году к проекту присоединились Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград, Севастополь, Рязань, Нижний Новгород. В этом году участниками арт-проекта станут еще несколько российских городов, в числе которых Рыбинск.

Есть такое хорошее русское слово «соборность», и мы придумали событие, способное собрать горожан общей эмоцией — искренней радостью и ощущением огромной ценности жизни, — рассказала руководитель арт-проекта Тамила Железняк. — Мы дорожим и гордимся тем, что с каждым годом всё большее количество городов принимает «Ленинградскую эстафету радости» и всё больше людей танцует вместе с нами. Присоединяйтесь, надевайте шляпки и шляпы, гимнастерки и крепдешиновые платья, берите планшеты и сумочки и приходите танцевать.

Организаторы рассчитывают, что придут не только рыбинцы, но приедут и ярославцы и жители других городов региона.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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