В Ярославской области построят новую развязку за 100 миллионов рублей

Развязку построят за два года

В ближайшие два года в Рыбинске начнётся строительство новой транспортной развязки улиц Черепанова — Суркова — Ворошилова — Расторгуева. Новую дорогу и перекрёсток с круговым построят специально для того, чтобы сохранить свободный трафик в одном из густонаселённых районов города. На новую развязку выделили 100 миллионов рублей: 80 миллионов город получит из областной казны, ещё 20 — из местного бюджета. Очередь строительства разделена на два этапа — 2018 и 2019 годы.

— Новая дорога соединит улицу 3-ю Перекатную и кольцевую развязку у ТЦ «Виконда». В этом году планируем выполнить работы по выносу и замене инженерных сетей и коммуникаций под новой дорожной магистралью, построить дорогу с асфальтобетонным покрытием, четырёхполосным движением и тротуаром со стороны частного сектора. В 2019 году планируется организация кругового движения, которое замкнет улицы Суркова, Расторгуева, Ворошилова и Черепанова, — рассказали в администрации Рыбинска.

Проектно-сметная документация на строительство новой дороги готова, управление строительства готовит документы на конкурс для определения подрядчика. Выйти на заключение контракта планируется в середине июня.

А вот на самый известный проект Ярославля — Карабулинскую развязку — у города и области нет денег. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Нет их и в федеральном бюджете — речь идёт о 60 миллиардах рублей.



