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Битва за парковку: кому можно огораживать место под машину во дворе

24 апреля 2018 19:41
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ГИБДД, авто, парковка, машина, Ярославль, парковка во дворе

Огородил себе парковочное место цепочкой с замком — и проблем нет никаких. Приезжай домой, когда вздумается, хоть ночью. Красота! Многие ярославцы такой роскоши не имеют, поэтому торопятся домой сразу после работы. Не дай бог, приедешь на полчаса позже — рискуешь поставить машину не под окнами, а, если повезёт, в соседнем дворе. И таких автовладельцев подчас бесит, что сосед-то огородил себе место и ни с кем за парковочные места не воюет.

Мы решили выяснить, насколько законны такие цепочки, и что делать, если места у подъездов огораживают самовольно.

«Ставлю, и мне пофигу»

Как оказалоось, есть в парковочных вопросах люди совсем категоричные. Они считают, что раз живут в доме, то и место парковочное за ними закреплено, причём определенное.

— Я всех сгоняю со своего места, хотя оно у меня и не обустроено. Мне пофигу, моё место и все тут. Приезжаю, если место занято, сигналю и пинаю по колёсам, пока не переставят машину. Да, место мной не выкуплено, но с соседями все обговорено и поделено, надо уважать тех людей, которые живут в доме. Когда приезжаю в чужой двор, всегда вешаю табличку с номером телефона, чтобы, если машина мешает, позвонили, и я переставила, – высказывает своё мнение автовладелица Алиса Чистоганова.

— С одной стороны, незаконно, но с другой... Если человек живёт в этом доме, должно быть место под парковку. Может, он сам его себе сделал, убил свое время, а потом приезжает какой-нибудь левый чувак и говорит: «Моё место». И будет ставить туда постоянно. Это две стороны одной монеты, — рассуждает ярославец Роман Кушнарёв.

Это законно, если...

Заставлять человека переставить машину в другое место и огораживать его для себя вы имеете право только в одном случае: если места возле дома оформлены в собственность жильцов.

— Земельные участки под многоквартирными домами являются общей долевой собственностью владельцев помещений в доме, но лишь при условии определенных границ земельного участка с постановкой на кадастровый учет. Соответственно, собственники помещений на общем собрании вправе определить назначение земельного участка, благоустроить парковочные места, закрепив их за собственниками. В таком случае все столбики, заборчики, цепочки — это законно, — рассказывает автоюрист Людмила Шумилова.

То же подтверждает и председатель ярославского отделения «Федерация автовладельцев России» Темур Абдуллаев. По его словам, практически всегда, когда жильцы оформляют территорию дома в собственность, они эту территорию огораживают. В таком случае у председателя ТСЖ всегда есть документы, подтверждающие право на собственность.

— Если территория не огорожена, скорее всего, это самозахват. Огораживать цепочками парковочные места не имеют права. В таком случае можно попробовать решить вопрос разговорами. Если не получится, вызывать полицию, — говорит Темур Абдуллаев.

Куда жаловаться на «захватчика»

В полиции уточнили: они к этому отношения никакого не имеют.

— В этом случае обращайтесь в земельный комитет в местную администрацию, так как благоустройство данной территории относится к компетенции органов местного самоуправления, — пояснили в отделе автодорожного надзора по Ярославской области.

Войны из-за парковок сейчас дело привычное. Почти у каждой ярославской семьи есть автомобиль, а то и два. У старых домов, построенных ещё в советское время, территория совсем маленькая и не рассчитана на такое количество машин. Да и в новостройках проблем не меньше — дома растут как грибы, а вот на придомовой территории застройщики явно экономят. Поэтому автовладельцы изворачиваются, как могут: ставят машины на газонах и прямо у подъездов.

Анна Лурье
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Фото: Анна Лурье
Продажа авто, мото
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