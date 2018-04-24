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Беседка губернаторская, а чинить мэру: в Ярославле приведут в порядок Волжскую набережную
24 апреля 2018 14:28
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Ярославские власти украшают к лету город: сажают в клумбы цветы, ремонтируют сломанные скамейки и красят бордюры. Пусть даже и не всегда удачно.
Отдельной строкой в планах мэрии стоит пункт «привести в порядок к майским праздникам Волжскую набережную».
— Все беседки будут отремонтированы до 1 мая, — пообещал начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Единственное, что сроки ремонта губернаторской беседки могут затянуться, но в начале мая мы и её приведём в порядок.
Губернаторская беседка недавно снова стала разваливаться. Всё это произошло на глазах ярославцев, мирно прогуливающихся по набережной.
Всего в Ярославле 4 беседки: беседка на Волжской набережной у управления СЖД, беседка на Волжской набережной у Мякушкинского спуска, беседка на Которосльной набережной на Стрелке и небольшая беседка на Которосльной набережной у гостиницы «Юбилейная».
Фото: Александра Савельева
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