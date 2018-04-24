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Полицейские на дороге подрезали машину, чтобы поймать 20-летнюю девушку
24 апреля 2018 14:25
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В Ярославском районе полицейские задержали 20-летнюю девушку. Чтобы поймать её, машине, в которой она ехала, полицейские одним автомобилем перегородили дорогу, а сзади зажали вторым.
— Что-то запрещённое при вас есть? — грозно спросил оперативник.
— Да, «соль», — ответила задержанная девушка.
В рюкзаке у девушки нашли 70 пакетиков с порошком, спрятанным в маленькие кошелёчки. Эксперты подтвердили — в них находилось почти 70 граммов психотропного наркотика «соль».
— Наркотические средства предназначались для распространения путем «закладок», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — На девушку возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Расследование продолжается, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.
В середине апреля мужчина, подозреваемый в распространении наркотиков, погиб страшной смертью в СИЗО.
Фото: УМВД России по Ярославской области
Видео: УМВД России по Ярославской области
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