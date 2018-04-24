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Город

Полицейские на дороге подрезали машину, чтобы поймать 20-летнюю девушку

24 апреля 2018 14:25
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полиция, наркотик, Ярославль

В Ярославском районе полицейские задержали 20-летнюю девушку. Чтобы поймать её, машине, в которой она ехала, полицейские одним автомобилем перегородили дорогу, а сзади зажали вторым.

— Что-то запрещённое при вас есть? — грозно спросил оперативник.

 

— Да, «соль», — ответила задержанная девушка.

В рюкзаке у девушки нашли 70 пакетиков с порошком, спрятанным в маленькие кошелёчки. Эксперты подтвердили — в них находилось почти 70 граммов психотропного наркотика «соль».

— Наркотические средства предназначались для распространения путем «закладок», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — На девушку возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Расследование продолжается, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

В середине апреля мужчина, подозреваемый в распространении наркотиков, погиб страшной смертью в СИЗО.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: УМВД России по Ярославской области
Видео: УМВД России по Ярославской области
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