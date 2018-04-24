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Город

На открытии памятника «Макарычу» ярославцам покажут советские самолёты

24 апреля 2018 13:48
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авиация, Левцово, Макарыч

Легендарные советские По-2 и УТ-2, а также еще несколько легкомоторных самолетов примут участие 5 мая в открытии памятника авиатехникам «Макарыч» на аэродроме Левцово под Ярославлем. Их привезут сюда из Подмосковья.

— Владельцы раритетных воздушных судов подтвердили своё участие в открытии памятника авиатехникам, — рассказали организаторы мероприятия. — В канун Дня Победы на аэродроме планируется провести выставку воздушных судов малой авиации.

Прототипом скульптуры стал механик Макарыч из легендарного фильма «В бой идут одни "старики"». Эту роль сыграл уроженец города Данилова Ярославской области актер-фронтовик, орденоносец Алексей Макарович Смирнов. Автором скульптуры стала заслуженный художник России из Ярославля Елена Пасхина.

Михаил Контуев
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Фото: Андрей Серов
Продажа авто, мото
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