Логотип для будущего колеса обозрения ярославцы выберут на портале 76.ru: когда голосовать

У ярославского колеса обозрения будет собственный логотип

В Ярославле городские власти официально сообщили о старте конкурса на дизайн логотипа колеса обозрения, которое откроется в День города около концертно-зрелищного центра «Миллениум». Участвовать в нём могут все — не только профессиональные дизайнеры. Работы можно присылать до 30 апреля по электронной почте на адрес Написать письмо .

— Итоговый вариант логотипа выберут сами ярославцы, — рассказали в мэрии Ярославля. — С 1 по 10 мая голосование пройдет на портале 76.ru.



Победитель получит годовой абонемент на аттракцион на две персоны. Участники, вошедшие в пятерку, также получат призы. Лучший вариант логотипа в конечном итоге напечатают на билетах, сувенирах и будут использовать в продвижении колеса обозрения.

— На конкурс принимается не больше трёх логотипов от одного автора либо коллектива авторов, — уточняется в правилах. — Логотипы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат. Организатор оставляет за собой право использовать работы участников конкурса в рекламных целях в период проведения конкурса и вносить изменения в логотип, победивший по решению жюри.

Колесо обозрения на Которосльной набережной потихонечку растёт. И пока в соцсетях спорят, нужно оно нам или нет, мы решили проверить — а что с него вообще видно-то будет? И подняли дрон с видеокамерой на 65-метровую высоту — ровно столько метров от земли будет на самой высокой точке колеса.

Колесо предложили построить летом прошлого года. Аттракцион должен стать самым высоким в России. На проект выделено 150 миллионов рублей.

Строительство огромного колеса пришлось не по душе ярославским градозащитникам, они требовали уменьшить высоту до 10 метров или перенести аттракцион из центра города.

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области жалобы градозащитников рассмотрел. И частично согласился — в зоне охраняемого природного ландшафта (какой и является место, где начали ставить колесо) такие объекты могут быть не выше десяти метров.

Городские власти, похоже, предостережение не получили, зато получили положительную оценку лицензированных экспертов о том, что установка колеса обозрения не нарушает условия видимости архитектурных доминант с основных точек и путей зрительного восприятия. А опросы показали, что больше 80% жителей города рады появлению гигантской карусели.

В конце марта у колеса обозрения установили первую опору. Открыть аттракцион планируют в День города. Кабинки будут оборудованы обогревателями и кондиционерами.