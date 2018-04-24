Рейтинг клещевых мест: в каком районе Ярославля опаснее

Главное — вовремя обратиться за медпомощью

В Ярославле обнаружили первого энцефалитного клеща. Паразит впился в шестилетнюю девочку в Ярославском районе. В этом году клещи проснулись рано: первых насекомых принесли в лабораторию ещё в середине марта. А всего за месяц ярославцев покусали аж 60 паразитов. Грядут долгие и, по прогнозам синоптиков, тёплые выходные. А это самое опасное время. Риск подцепить клеща велик, ведь ни леса, ни парки ещё не обработаны.

Мы узнали, сколько по времени можно безопасно проходить с впившимся паразитом, и что делать, если от укусившего вас клеща осталась только лапка.

Специалисты лабораторий говорят: не нужно самому доставать клеща. Народный метод с подсолнечным маслом, которое капают на присосавшегося паразита, пора оставить в прошлом. Самое главное — сразу же обратиться за медицинской помощью. В травмпункте специалисты сами достанут клеща и отправят на анализ. Хорошо, а если ты находишься за городом? И нет возможности сразу поехать в травмпункт? Так и ходить с впившимся в голову клещом? Оказалось, что да.

— Безопасное время для человека после укуса клеща — 72 часа или трое суток. В течение этого времени нужно обратиться за медпомощью, — рассказали в ярославском управлении Роспотребнадзора.

Если получилось так, что вы самостоятельно стали доставать клеща, а потом потеряли несколько частей его тела — не беда. Сейчас на анализ можно приносить даже одну лапку паразита. Современные технологии позволят и по лапке определить, заразный клещ или нет.

Где чаще всего можно подцепить клеща ( по данным Роспотребнадзора):

Заволжский район. Дзержинский район. Красноперекопский район. Ленинский и Кировский районы. Фрунзенский район.

Проверь пса

Отдельная тема с домашними животными. Владельцы собак постоянно вместе со своими питомцами приносят клещей домой. А ведь паразиты с собачьей шерсти могут запросто переползти на человека. Поэтому питомца нужно тщательно осматривать и вычёсывать после каждой прогулки.

— Для собак клещи так же опасны, как для человека. Животных клещи могут заразить такими опасными болезнями, как анаплазмоз и эрлихиоз. Если вовремя не оказать помощь, питомец может погибнуть, — рассказала Екатерина Светалкина.

Куда сдавать

Снятого клеща можно исследовать в лабораториях «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:

в городе Ярославле по адресу: ул. Войнова, д. 1; телефон 8 (4852) 73-36-42;

в городе Рыбинске по адресу: ул. Солнечная, д. 39; телефон 8 (4855) 55-12-88;

в городе Ростове по адресу: Перовский переулок, д. 19; телефон 8 (48536) 62-543;

в городе Тутаеве по адресу: ул. Комсомольская, д. 104, корп. 2; телефон 8 (48533) 20-277.

Что делать, если клещ заразный

Если получен положительный результат исследования клеща на вирус клещевого энцефалита, то пострадавшему вводится бесплатно противоклещевой иммуноглобулин в том случае, если от момента присасывания клеща прошло не более трех дней.

Противоклещевой иммуноглобулин вводится для жителей Ярославля в травмпунктах: