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Город

Успокойся, Брагино: в Ярославле запустили систему раздельного сбора мусора

24 апреля 2018 12:44
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мусор, Ярославль, Брагино, мусорный скандал

Мусорный скандал в Ярославле не утихает, а власти не заканчивают успокаивать горожан. Очередную порцию позитивной информации на эту тему выдали сегодня региональные власти — сообщили о том, что в Брагино запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора. Вся суть этого заключается в том, что около многоэтажек на улицах Батова и Невского поставили специальные контейнеры.

— Мы выставили новые, легкие контейнеры для раздельного сбора мусора, — рассказала начальник коммерческой службы компании «Хартия» Ирина Данилова. — Теперь бумага, стекло, пластик и металл не смешиваются с остальными отходами и вывозятся специально оборудованными машинами. Контейнеры легки и удобны в использовании и погрузке мусора.

Московская компания «Хартия», основной пакет акций которой принадлежит сыну генпрокурора России Игорю Чайке, ближайшие восемь лет будет заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытовых отходов в Ярославской области.

В правительстве добавили, что такая система исключает несвоевременный вывоз мусора из городских дворов. А ещё добавили, что всё это будет оптимизировать процесс утилизации отходов, что приведёт к уменьшению объёмов их захоронения на полигонах.

— Но для этого, помимо современного технического оснащения, требуется и подготовка жителей, воспитание культуры обращения с отходами, — отметил начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Но не всех успокаивают новости про улучшение качества по сбору мусора. Многие требуют не новых контейнерный площадок, а отказа региональных властей от соглашения по ввозу на ярославский полигон «Скоково» московского мусора. В Ярославле планируется ещё один антимусорный митинг против. На этот раз протестовать против столичных отходов выйдет Брагино.

Читайте все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
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