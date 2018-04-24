Успокойся, Брагино: в Ярославле запустили систему раздельного сбора мусора

Новые мусорные контейнеры поставили в двух брагинских дворах

Мусорный скандал в Ярославле не утихает, а власти не заканчивают успокаивать горожан. Очередную порцию позитивной информации на эту тему выдали сегодня региональные власти — сообщили о том, что в Брагино запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора. Вся суть этого заключается в том, что около многоэтажек на улицах Батова и Невского поставили специальные контейнеры.

— Мы выставили новые, легкие контейнеры для раздельного сбора мусора, — рассказала начальник коммерческой службы компании «Хартия» Ирина Данилова. — Теперь бумага, стекло, пластик и металл не смешиваются с остальными отходами и вывозятся специально оборудованными машинами. Контейнеры легки и удобны в использовании и погрузке мусора.

В правительстве добавили, что такая система исключает несвоевременный вывоз мусора из городских дворов. А ещё добавили, что всё это будет оптимизировать процесс утилизации отходов, что приведёт к уменьшению объёмов их захоронения на полигонах.

— Но для этого, помимо современного технического оснащения, требуется и подготовка жителей, воспитание культуры обращения с отходами, — отметил начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Но не всех успокаивают новости про улучшение качества по сбору мусора. Многие требуют не новых контейнерный площадок, а отказа региональных властей от соглашения по ввозу на ярославский полигон «Скоково» московского мусора. В Ярославле планируется ещё один антимусорный митинг против. На этот раз протестовать против столичных отходов выйдет Брагино.

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