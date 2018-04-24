Развели антисанитарию: в Рыбинске прокуратура нашла серьёзные нарушения на кладбищах

Нарушения опасно влияют на жизнь и здоровье человека

Рыбинская прокуратура нашла серьёзные нарушения на местных кладбищах. Администрация не разработала и не утвердила проекты устройства кладбищ; на территории нет урн для сбора мусора и огражденных площадок с твердым покрытием для мусоросборников, территории кладбищ загрязнены венками, искусственными цветами, бытовыми отходами.

— Также установлено, что обводные канавы кладбищ, предназначенные для отвода и сбора поверхностных вод отсутствуют, система дренажа отсутствует. Эти нарушения несут серьёзную опасность для жизни и здоровья человека и противоречат нормам СанПиНа, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

А одно из местных кладбищ – «Южное» и вовсе не имеет ни собственника, ни границ. Прокуратура возбудила административное дело в отношении рыбинской администрации и обязала властей зарегистрировать право собственности на землю.

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