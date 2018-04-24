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Город

Развели антисанитарию: в Рыбинске прокуратура нашла серьёзные нарушения на кладбищах

24 апреля 2018 11:46
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прокуратура, кладбище, Ярославль

Рыбинская прокуратура нашла серьёзные нарушения  на местных кладбищах. Администрация не разработала и не утвердила проекты устройства кладбищ; на территории нет урн для сбора мусора и огражденных площадок с твердым покрытием для мусоросборников, территории кладбищ загрязнены венками, искусственными цветами, бытовыми отходами.

— Также установлено, что обводные канавы кладбищ, предназначенные для отвода и сбора поверхностных вод отсутствуют, система дренажа отсутствует. Эти нарушения несут серьёзную опасность для жизни и здоровья человека и противоречат нормам СанПиНа, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

А одно из местных кладбищ – «Южное» и вовсе не имеет ни собственника, ни границ. Прокуратура возбудила административное дело в отношении рыбинской администрации и обязала властей зарегистрировать право собственности на землю.

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Анна Лурье
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Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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