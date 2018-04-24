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В мэрии Ярославля рассказали, когда отремонтируют многострадальную улицу Чкалова
24 апреля 2018 11:05
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В мэрии пообещали, что летом отремонтируют многострадальную улицу Чкалова. Ярославцы жалуются на эту улицу, пожалуй, столько же, сколько и на проспект Авиаторов. Последний раз эту улицу капитально ремонтировали почти шесть лет назад. Ездить сейчас там невозможно. Недавно на улице Чкалова в огромной яме застрял даже автобус.
— В мае мы подпишем контракт на ремонт улицы Чкалова, графики будут после подписания контракта. Ориентировочно улицу отремонтируют в июне-июле, — сообщили в мэрии Ярославля.
Напомним, в прошедшие выходные на улице Чкалова делали ямочный ремонт. Но, как обычно, по своим особенным нанотехнологиям: асфальтовую крошку кидали прямо в лужи.
Фото: Андрей Ефимов
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