В Ярославле загорелась станция техобслуживания автомобилей

Чтобы полностью потушить пожар, спасателям понадобился час

Вчера около пяти часов вечера в Ярославле произошёл пожар на станции технического обслуживания автомобилей, которая находится в самом начале улицы Гагарина.

— На место происшествия выехали пожарные из трёх частей, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Уже через час после приезда была объявлена полная ликвидация огня. Во время пожара из людей никто не пострадал.

Примерно в это же время вчера произошёл ещё один пожар в центре Ярославля. Это случилось в здании, где находится бургерная «Бурум». Там загорелся мотор вытяжной трубы. В интернете есть видео, как там пожарные тушили огонь.