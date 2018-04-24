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В Ярославле загорелась станция техобслуживания автомобилей

24 апреля 2018 11:00
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ЧП, происшествия, Ярославль, пожар

Вчера около пяти часов вечера в Ярославле произошёл пожар на станции технического обслуживания автомобилей, которая находится в самом начале улицы Гагарина.

— На место происшествия выехали пожарные из трёх частей, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Уже через час после приезда была объявлена полная ликвидация огня. Во время пожара из людей никто не пострадал.

Примерно в это же время вчера произошёл ещё один пожар в центре Ярославля. Это случилось в здании, где находится бургерная «Бурум». Там загорелся мотор вытяжной трубы. В интернете есть видео, как там пожарные тушили огонь.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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