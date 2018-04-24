Приставы поймали должника, который продавал коттедж за 14 миллионов, чтобы уехать в Анапу

Мужчина не уедет на юг, пока не заплатит долг

Мечты о жизни у моря могут не сбыться, если ярославец не оплатит долг. Судебные приставы уже долго пытались получить с мужчины 200 тысяч рублей. Однако тот официально нигде не работал, в центр занятости не обращался. Приставам удалось выяснить, что мужчина собрался в Анапу. Там он достраивает гостиницу. А чтобы уехать с деньгами, в Ярославле он продаёт коттедж за 14 миллионов рублей.

— Чтобы встретиться с должником, приставам пришлось представиться покупателями дома. Оказавшись в коттедже, приставы арестовали имущество: дорогую бытовую технику и мебель, включая кожаный диван и дорогую стенку. Если мужчина не предпримет мер к погашению долга, то имущество реализуют, а дом он не продаст. В настоящее время вынесен запрет на регистрационные действия с имуществом. Да и казачье общество, в котором состоит должник, не одобрит поступков казака, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.

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