Из-за митингов в центре Ярославля перекроют движение

Оставить машину в центре тоже не получится

Во время первомайских демонстраций в центре Ярославля перекроют движение. Мэрия города даёт расписание:

с 06:00 до 12:30 на участке улицы Свободы от улицы Володарского до площади Волкова;

с 06:00 до 14:00 на участках улиц Первомайская, Трефолева, Советская, Андропова;

с 06:00 до 16:00 на Советской площади, участках улиц Советская, Нахимсона, Кирова, в Народном переулке, Советском переулке, площади Челюскинцев.

На этих же участках нельзя будет оставить машину.

Демонстрации проведут по традиции профсоюзы, коммунисты. Будет в этом году и «Монстрация». Хотят провести и антимусорное шествие.