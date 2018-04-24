Из-за митингов в центре Ярославля перекроют движение

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Во время первомайских демонстраций в центре Ярославля перекроют движение. Мэрия города даёт расписание:
На этих же участках нельзя будет оставить машину.
Демонстрации проведут по традиции профсоюзы, коммунисты. Будет в этом году и «Монстрация». Хотят провести и антимусорное шествие.
Фото: Александра Савельева
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