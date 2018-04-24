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В Ярославской области на полигоне уничтожили почти сто килограммов санкционных груш
23 апреля 2018 22:09
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На оптовой базе в Угличе сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области вместе с таможней обнаружили у одного из предпринимателей подозрительные фрукты.
— На ящиках со свежими грушами была маркировка Польши, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Также было видно, что недавно c них сорвали этикетки. На одном из Ящиков была маркировка международного образца с указанием двухзначного кода страны-экспортера древесных упаковочных и крепежных материалов — PL — Польша.
96,2 килограммf груш у предпринимателя изъяли и раздавили трактором на полигоне твёрдых бытовых отходов.
За последние три месяца на ярославском полигоне «Скоково» уничтожили более тонны запрещенных яблок, груш и пекинской капусты.
Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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