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В Ярославской области на полигоне уничтожили почти сто килограммов санкционных груш

23 апреля 2018 22:09
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Ярославская область, санкции, груши

На оптовой базе в Угличе сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области вместе с таможней обнаружили у одного из предпринимателей подозрительные фрукты.

— На ящиках со свежими грушами была маркировка Польши, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Также было видно, что недавно c них сорвали этикетки. На одном из Ящиков была маркировка международного образца с указанием двухзначного кода страны-экспортера древесных упаковочных и крепежных материалов — PL — Польша.

96,2 килограммf груш у предпринимателя изъяли и раздавили трактором на полигоне твёрдых бытовых отходов.

За последние три месяца на ярославском полигоне «Скоково» уничтожили более тонны запрещенных яблок, груш и пекинской капусты.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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