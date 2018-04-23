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Город

Ярославский предприниматель выбросил больше трёх тысяч опасных отходов возле жилых домов

23 апреля 2018 17:40
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свалка, мусор, Ярославль, опасные отходы, мусорный скандал

Не только москвичи портят нашу экологию. Ярославцы и сами мусорить горазды. В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении 37-летнего ярославца, который складировал отходы своего предприятия рядом с деревнями Попково и Шолохово Даниловского района. Практически под окна жилых домов.

В декабре 2016 года ООО «ТриАн» заключило договор с ООО «НПК Промэкология» о транспортировке и утилизации химических отходов металлургической промышленности IV класса опасности массой  свыше 33 тысяч тонн. Зная о том, что эти отходы содержат опасные химические вещества, директор «ТриАна» дал поручение складировать их в поле и карьере возле деревень. С декабря 2016 по март 2017 там разместили больше трёх тысяч тонн таких отходов.

— В результате лабораторных исследований образцов почвы, отобранных с мест размещения отходов, установлено, что показатели негативных веществ в ней более чем в 20 раз превышают допустимые значения. Повреждён почвенный слой площадью свыше 2000 квадратных метров, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Прокуратура требует взыскать с директора предприятия более 13,5 миллиона рублей в пользу Даниловской администрации.

Кстати, сегодня мы заглянули на полигон «Скоково», где нам рассказали о переработке отходов. Читайте наш репортаж с полигона.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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