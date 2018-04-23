|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославский предприниматель выбросил больше трёх тысяч опасных отходов возле жилых домов
23 апреля 2018 17:40
2 232 2
Не только москвичи портят нашу экологию. Ярославцы и сами мусорить горазды. В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении 37-летнего ярославца, который складировал отходы своего предприятия рядом с деревнями Попково и Шолохово Даниловского района. Практически под окна жилых домов.
В декабре 2016 года ООО «ТриАн» заключило договор с ООО «НПК Промэкология» о транспортировке и утилизации химических отходов металлургической промышленности IV класса опасности массой свыше 33 тысяч тонн. Зная о том, что эти отходы содержат опасные химические вещества, директор «ТриАна» дал поручение складировать их в поле и карьере возле деревень. С декабря 2016 по март 2017 там разместили больше трёх тысяч тонн таких отходов.
— В результате лабораторных исследований образцов почвы, отобранных с мест размещения отходов, установлено, что показатели негативных веществ в ней более чем в 20 раз превышают допустимые значения. Повреждён почвенный слой площадью свыше 2000 квадратных метров, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Прокуратура требует взыскать с директора предприятия более 13,5 миллиона рублей в пользу Даниловской администрации.
Кстати, сегодня мы заглянули на полигон «Скоково», где нам рассказали о переработке отходов. Читайте наш репортаж с полигона.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров