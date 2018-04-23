Российские учёные проверили ярославское молоко на фальсификацию: что нашли

Ярославское молоко проверили по трём пунктам

Российский институт потребительских испытаний оценил молоко, которое мы пьём. Протестировали молоко из пяти регионов страны, оценив 21 марку. Сюда попали и три ярославских производителя.

— Перед экспертами стояла задача проверить: массовую долю жира, или проще — жирность, выяснить, не обделили ли нас с объемом. А также дать ответ на вопрос натуральное ли молоко нам продают, то есть не подмешали ли в него немолочные жиры, — прокомментировали специалисты российского института потребительских испытаний (РИСИ). — Для выполнения последнего задания молоко проверялось на содержание фитостеринов (b-ситостерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин) — именно этот арбитражный метод говорит фальсифицируют молоко или нет.

По всем критериям специалисты оценили ярославское молоко от «Даниловского маслосырзавода», «Из Углича» и «Ярмолпрод». Оказалось, что наше молоко прошло проверку по всем трём пунктам: жирности, соответствия ГОСТ и заявленному объему. Фальсифицированное молоко обнаружили в Брянске, Воронеже и Красноярске.

Тем временем в Ярославле продолжают уничтожать еду из Европы: дорогие сыры и фрукты.