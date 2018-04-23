Вспыхнул мотор: из-за пожара в бургерной в центре Ярославля эвакуировали целое здание

Пожар произошёл в вытяжной трубе

Сегодня днём в Ярославле на улице Пушкина произошёл пожар. ЧП случилось в здании, где расположены бургерная «Бурум» и турагентство «МБС-тур».

— Там загорелся мотор у вытяжной трубы, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Серьёзной угрозы для жизни людей пожар не представлял, но из здания всё равно всех эвакуировали. С огнём пожарные справились быстро.

Ещё одно крупное ЧП произошло в Рыбинске. Там в микрорайоне Волжский обрушилась крыша супермаркета «Дикси».