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Вспыхнул мотор: из-за пожара в бургерной в центре Ярославля эвакуировали целое здание
23 апреля 2018 17:09
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Сегодня днём в Ярославле на улице Пушкина произошёл пожар. ЧП случилось в здании, где расположены бургерная «Бурум» и турагентство «МБС-тур».
— Там загорелся мотор у вытяжной трубы, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Серьёзной угрозы для жизни людей пожар не представлял, но из здания всё равно всех эвакуировали. С огнём пожарные справились быстро.
Ещё одно крупное ЧП произошло в Рыбинске. Там в микрорайоне Волжский обрушилась крыша супермаркета «Дикси».
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Видео: Yar grgr/Youtube.com
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