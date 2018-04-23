В Ярославле начальница почты украла денежные переводы

Женщина украла больше 30 тысяч рублей

29-летняя начальница одного из почтовых отделений в Брагино, воспользовавшись своим служебным положением, украла больше 30 тысяч рублей.

Женщина приняла от клиента наличные для денежного перевода, выдала ему справки, а после этого отменила операцию. Деньги она забрала себе и сразу же потратила. Об этом узнали во время внутренней проверки службы безопасности почтового отделения.

— Женщина свою вину признала полностью. В качестве смягчающего обстоятельства учли наличие у неё маленького ребёнка. Суд назначил ей один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Сразу после инцидента её уволили, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

В Ярославле дожидается суда ещё одна сотрудница почты. Она положила в свой карман 210 тысяч рублей.