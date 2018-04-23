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В Ярославле начальница почты украла денежные переводы
23 апреля 2018 16:53
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29-летняя начальница одного из почтовых отделений в Брагино, воспользовавшись своим служебным положением, украла больше 30 тысяч рублей.
Женщина приняла от клиента наличные для денежного перевода, выдала ему справки, а после этого отменила операцию. Деньги она забрала себе и сразу же потратила. Об этом узнали во время внутренней проверки службы безопасности почтового отделения.
— Женщина свою вину признала полностью. В качестве смягчающего обстоятельства учли наличие у неё маленького ребёнка. Суд назначил ей один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Сразу после инцидента её уволили, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
В Ярославле дожидается суда ещё одна сотрудница почты. Она положила в свой карман 210 тысяч рублей.
Фото: Александра Савельева
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