В утреннем ДТП в Ярославле пострадали три человека

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция

Три человека пострадали после столкновения автомобилей «Дэу-Матиз» и «Дэу-Нексия». ДТП произошло 22 апреля в 5 часов 20 минут в Красноперевальском переулке, 1а.

— В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир «Дэу-Нексии». По факту аварии проводится проверка, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

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