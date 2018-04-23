Рядом с нашей свалкой можно кофе пить: природоохранный прокурор рассказал о чистоте «Скоково»

Прокуроры встретились с ярославцами

Сегодня на вокзале Ярославль-Главный с ярославцами устроили встречу волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов и северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов. Они напрямую отвечали на вопросы людей.

Большую часть встречи посвятили вопросу экологии: ярославская градозащитница Елена Богданова пришла сразу с двумя обращениями: по поводу московского мусора, а также по гудронным прудам на заводе Менделеева и зелёному маслу.

— Сейчас идёт массовое недовольство жителей города по поводу ввоза отходов из Московской области. У нас еще очень острая проблема в области по зелёным маслам, по гудронным прудам, — рассказала прокурорам известная ярославская градозащитница Елена Богданова.

— Что касается гудронных прудов, то в своё время, когда владельцы хотели разделить завод и пруды, общественность и правительство области не дали это сделать. Сейчас кислые гудроны попали в федеральный проект, на их ликвидацию выделят финансирование, — ответил ей волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. — Что касается зелёного масла, то им должны заняться городские власти. Мы общались с мэром города, прошли через судебные разбирательства. Мы требовали, чтобы нашли хозяина этого масла и провели экспертное обследование. Надо сделать так, чтобы оно тоже попало в федеральный проект, получило финансирование. Что касается скандальной ситуации с мусором — полигон «Скоково» готов работать еще долгие годы — нормативы позволяют. Правовых препятствий для размещения на нём башкирского, московского, питерского, любого мусора у нас нет.

Градозащитница пыталась возразить, мол, у нас и своего мусора хватает, чужой нам не нужен. На что прокурор отшутился:

— Когда мясокомбинат работает, он ведь не только ярославское мясо использует, то же самое и здесь. Выход — только закрывать полигон. Куда мусор тогда повезете?— возразил Вениамин Селифанов. — В Чебоксарах на республиканской свалке ходят в костюмах, женщины — в платьях, на каблуках. Там можно в 50 метрах поставить стол и пить кофе. Я не сомневаюсь, что так будет и в Ярославле, — оптимистично подытожил природоохранный прокурор.

Всего за помощью к прокурорам обратилось несколько ярославцев.