×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Рядом с нашей свалкой можно кофе пить: природоохранный прокурор рассказал о чистоте «Скоково»

23 апреля 2018 15:05
665 2
Ярославль, мусорный скандал, зелёное масло

Сегодня на вокзале Ярославль-Главный с ярославцами устроили встречу волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов и северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов. Они напрямую отвечали на вопросы людей.

Большую часть встречи посвятили вопросу экологии: ярославская градозащитница Елена Богданова пришла сразу с двумя обращениями: по поводу московского мусора, а также по гудронным прудам на заводе Менделеева и зелёному маслу.

— Сейчас идёт массовое недовольство жителей города по поводу ввоза отходов из Московской области. У нас еще очень острая проблема в области по зелёным маслам, по гудронным прудам, — рассказала прокурорам известная ярославская градозащитница Елена Богданова.

— Что касается гудронных прудов, то в своё время, когда владельцы хотели разделить завод и пруды, общественность и правительство области не дали это сделать. Сейчас кислые гудроны попали в федеральный проект, на их ликвидацию выделят финансирование, — ответил ей волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. — Что касается зелёного масла, то им должны заняться городские власти. Мы общались с мэром города, прошли через судебные разбирательства. Мы требовали, чтобы нашли хозяина этого масла и провели экспертное обследование. Надо сделать так, чтобы оно тоже попало в федеральный проект, получило финансирование. Что касается скандальной ситуации с мусором — полигон «Скоково» готов работать еще долгие годы — нормативы позволяют. Правовых препятствий для размещения на нём башкирского, московского, питерского, любого мусора у нас нет.

Градозащитница пыталась возразить, мол, у нас и своего мусора хватает, чужой нам не нужен. На что прокурор отшутился:

— Когда мясокомбинат работает, он ведь не только ярославское мясо использует, то же самое и здесь. Выход — только закрывать полигон. Куда мусор тогда повезете?— возразил Вениамин Селифанов. — В Чебоксарах на республиканской свалке ходят в костюмах, женщины — в платьях, на каблуках. Там можно в 50 метрах поставить стол и пить кофе. Я не сомневаюсь, что так будет и в Ярославле, — оптимистично подытожил природоохранный прокурор.  

Всего за помощью к прокурорам обратилось несколько ярославцев.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева
Продажа авто, мото
Далее: Откуда в Ярославле рядом с детским садом взялся скотомогильник: две версии

Новое на сайте
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья
«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (14): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,60 62,07
EUR 75,52 75,95
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 24.04
USD 61,77 0,44
EUR 75,79 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.