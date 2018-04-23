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Откуда в Ярославле рядом с детским садом взялся скотомогильник: две версии

23 апреля 2018 16:00
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Ярославль, скотомогильник

Общественники собрались сегодня в придорожной канаве на улице Маяковского в Заволжском районе Ярославля. Они обсуждают судьбу скотомогильника, который недавно здесь обнаружили.

— Свалку останков животных нашли местные жители, — рассказал собравшимся активист Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков. — Здесь сбросили около трёх десятков голов крупного скота. Мы обратились в правоохранительные органы. Теперь дело за ними. Также мы написали письма в природоохранную прокуратуру. Все местные возмущены — здесь и люди ходят, и животные. Лисы, например, которые переносят различные заболевания.

Причём некоторые знают о скотомогильнике давно, но панику поднимать начали местные жители только после того, как в выходные об этом раструбили СМИ.

— Я ещё полтора месяца назад видел на тропинке за больницей ЯЗДА на улице Маяковского четыре огромные головы, — рассказал житель посёлка Маяковский Николай Серов. — Они были настолько огромные, что, мне кажется, даже собаки бы их не смогли утащить. Успокаивало лишь одно, что на улице был мороз, поэтому зараза бы сильно не распространилась. Район я знаю очень хорошо и не припомню, чтобы поблизости были фермы, где может жить такой скот.

Местные выдвигают две версии. Говорят, что готовы могут скидывать небольшие пищевые предприятия, которые закупают скот на мясопродукты, а потом выкидывают останки, экономя на утилизации. А ещё некоторые предполагают, что здесь могли совершаться какие-то оккультные ритуалы.

— Лично я не вижу никаких признаков, что это работа сектантов, — опровергает последнюю версию сектовед Евгений Мухтаров. — Первая версия, на мой взгляд, более правдоподобная.

Пока никакой катастрофы здесь не произошло. Больше всего, пожалуй, пострадал детский сад, расположенный неподалёку.

— Тех, кто это сделал, нужно строго наказывать, — считает заведующая детского сада № 52 Людмила Соколова. — Не сказать, что мы сильно пострадали — на территории детского сада и рядом всё хорошо. Но в связи с этим скотомогильником мы, конечно, прославились не с лучшей стороны. Одна мама даже пришла и сказала, что хочет переводить детей в другой садик. Но, слава богу, все успокоились. Ведь повода для паники нет.

На днях местные жители обработали останки животных хлоркой. Теперь они ждут реакции властей.

В СССР скотомогильники делали в широких масштабах из-за дешевизны работ по их устройству и наличия свободных площадей. По санитарным требованиям они должны быть расположены на расстоянии не менее 500 метров от жилых построек, скотопрогонных трактов, проезжих дорог, рек, прудов и других водоёмов.

Так как в России захоронение трупов животных в землю запрещено, их утилизацию и уничтожение осуществляют на ветеринарно-санитарных заводах.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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