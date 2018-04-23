Что происходит с мусором на полигоне: директор «Скоково» рассказал о переработке отходов

Внутри полигона «Скоково»

«Ароматное» утро выдалось сегодня у нашей редакции. В девять часов мы оказались внутри полигона «Скоково», куда стекается весь мусор из Ярославля, а теперь частично и из Москвы. Сюда нас пригласили на экскурсию власти региона. Что мы увидели на полигоне и услышали от работающих здесь людей, куда стекают стоки со свалки и другие подробности в этом обзоре.

Вверх!

Доехать до пика полигона оказалось тем ещё удовольствием, ведь дорог тут нет. Есть лишь мусор, горы, холмы и склоны из отходов, перемешанных с землей, среди которых проезжены тропы. По одной из таких нас с трудом подвёз микроавтобус, в итоге застрявший у подножия мусорной горы. Часть приехавших гостей на вершину отправились пешком. Запах — резкий и тошнотворный. Журналисты кутались в шарфы, прикрывали рты и носы руками.

Директор полигона Александр Сипратов и рабочие вокруг при этом выглядели так, будто вышли на прогулку по саду.

На полигоне свои горы и тропы

— Полчаса — и вы привыкнете, — отозвался водитель одного из грузовиков, любезно предложивший нас подвезти до вершины полигона.

На вершине открывается внушительный вид — огромная свалка простирается на 60 гектаров, справа видны высотки Дзержинского района, слева — кромка леса, до которой когда-нибудь дотянется этот полигон. А над горами кричат сотни чаек, пытаясь урвать из под колёс машин, давящих мусор, жирный кусок.

Сейчас полигон вырос до высоты восьмиэтажного дома.

— Московский мусор — это капля в море для полигона, — рассказал директор Александр Сипратов. — Полигона хватит ещё на 20 лет, я вас уверяю. Сейчас здесь максимальная высота 25 метров. Ещё до 50 метров можем работать.

— А что потом?

— А потом горнолыжный курорт здесь откроем, — смеётся он.

Ежегодно, со слов директора, на «Скоково» поступает 280 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов. В этом году из Москвы и Подмосковья нам привезут ещё 200 тысяч тонн. И возят уже сейчас.

Опасность с воздуха

Видимо, с тем, что московский мусор к нам влезет, придётся смириться. Но насколько безопасен для живущих рядом ярославцев сам полигон?

— «Скоково» — единственный полигон в Ярославской области. Все остальные — это свалки. У нас один из самых крупных полигонов вообще в ЦФО, — говорит директор Александр Сипратов. — И очистные сооружения вокруг него работают. Фильтрат, за который все переживают, в реку Нора не просачивается. Вокруг полигона обкопаны отводные каналы, а на теле полигона есть пруд — туда стекает весь фильтрат, а затем мощным насосом он поднимается наверх и орошает полигон. Частично, конечно, он испаряется.

Директор «Скоково» Александр Сипратов

Тем временем прошло полчаса, как мы находились на мусорной вершине, от запаха уже начинало тошнить. При нас приехал грузовик с отходами и вывалил всё, что было, на землю. Рядом появилась женщина в оранжевой куртке, которая осмотрела содержимое привезённого мусора.

Привезённый мусор оценивают визуально

— Каждый мусоровоз визуально осматривают, чтобы заявленный по накладной мусор совпадал с тем, что привезли, — объясняет директор полигона.

— А что делать, если там внутри батарейки, градусники?

— Ну за каждой батарейкой мы не уследим.

Получается, всё, что мы выкинули дома в пакет и унесли на помойку, потом просто привозят на полигон и разминают под большими колёсами с шипами.

— Да я вам честно скажу: когда везли с мусоросортировочного завода «Чистый город», было неудобно. Они мусор не трамбуют, а формируют в квадратные брикеты, захоранивать которые очень неудобно, они занимают даже больше места, чем несортированные отходы, — признался Александр Сипратов.

Новую порцию мусора подвезли. Но пока ярославского

И добавил: Ярославлю очень не хватает мусороперерабатывающего завода.

— На полигоне применяются технологии, которые позволяют контролировать весь процесс от въезда машин до захоронения. Сейчас мы с вами провели визуальный контроль, убедились, что нигде нет возгораний и задымлений, — подытожил эту экскурсию начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — Периодически у нас приезжает инспектор и делает замеры проб воды и воздуха у полигона.

За словами о технологиях и организованной работе по захоронению мусора на деле мы собственными глазами увидели, как мешки с отходами из наших с вами квартир вывозят за несколько километров от города, приминают тяжёлыми машинами и присыпают землей. И таких мешков здесь уже миллиарды.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Сегодня заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.





