Ярославцы нашли «выход из ада»: на Пятёрке обвалился асфальт

Дыра зияет прямо на тротуаре

Мы уже привыкли к тому, что со снегом в нашем городе сходит и асфальт. Пора привыкать и к тому, что вместе со снегом пропадают люки. Огромная дыра зияет теперь на перекрёстке улиц Угличской и Чехова. Похоже, выход из ада всё-таки нашёлся. Ведь в прошлую пятницу такую же картину можно было наблюдать в Брагино возле парка Победы. Ярославцы сразу пошутили: «Вот он, вход в ад». А это, видимо, выход.

— Я был в курсе уже с утра и сразу же дал поручения, чтобы разобрались, кому этот участок дороги принадлежит. И чтобы немедленно всё устранили, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.

Кстати, на данный момент огромную дыру, которая зияла рядом с детской площадкой в парке Брагино, засыпали.