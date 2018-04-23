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Свернула под «кирпич» и просила пропустить: в Ярославле женщина за рулём грубо нарушила ПДД
23 апреля 2018 13:06
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Не заметила или сделала вид, что не заметила. Женщина на «Хёндай» свернула под «кирпич» на улице Рыбинской. Но далеко уехать ей не удалось, так как навстречу ей попался другой водитель. Хозяин машины, где установлен видеорегистратор, пропускать нарушительницу не стал, хотя дама настаивала: она выглянула из машины и, размахивая руками, попросила уступить ей дорогу. В итоге ей пришлось сдавать назад. Автор видео выложил запись в интернет, где её тут же стали обсуждать другие автовладельцы. Кто-то заступился за девушку: мол, она просто не заметила знак, ошиблась.
— Дама нарушила ПДД, и не случайно, а срезала, похоже. Если бы случайно — одно дело, так она дальше потом там поехала. Так давайте вообще не будем смотреть на знаки, и ездить, как и где хотим, нам же так удобнее. А потом удивляемся культуре вождения, — пишет во «ВКонтакте» Ирина Чистякова.
Если эта запись попадёт в полицию, женщине грозит лишение прав за езду под «кирпич».
Фото: Денис 76 RUS/YouTube
Видео: Денис 76 RUS/Youtube.com
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