За концерт ответишь: власти накажут музыкантов ярославской группы «Волков Бэнд»

Полицейские забрали музыканта группы «Волков Бэнд» на освидетельствование

Полицейские объяснили, из-за чего им пришлось сорвать концерт ярославской группы «Волков Бэнд» в Первомайском бульваре.

— Нам поступило сразу несколько жалоб от жителей близлежащих домов на то, что выступление артистов им мешает, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Они пожаловались, что музыка гремит очень громко. Некоторые даже сказали, что стёкла трясутся.

Сотрудники правоохранительных органов направили материалы дела в территориальную администрацию, чтобы те приняли решение, как наказать музыкантов за то, что они устроили концерт.

— Материалы нам ещё не поступили, поэтому говорить о том, какое будет принято решение, преждевременно, — сказала глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — На данный момент известно, что мероприятие согласовано не было.

Напомним, что, согласно закону Ярославской области, нарушать тишину и спокойствие в городе запрещено после 22 часов (летом с 1 июня после 23 часов). За это предусмотрен штраф: от 200 до 2000 рублей для обычных людей и от 20 до 100 тысяч для юридических лиц. Как расценят поступок музыкантов власти, пока непонятно. Да они и сами пока не определились.

Вчера вечером полицейские сорвали концерт группы «Волков Бэнд». Музыканты уже не первый раз закрывают праздничным выступлением фестиваль «Будущее театральной России» в Первомайском бульваре у служебного входа в театр имени Волкова. Жалобы на шум в полицию посыпались ещё до того, как артисты начали концерт. В театре поговаривают, что это внутренние разборки и музыкантам специально насолили их же коллеги.

Однопесенный концерт начался с большим опозданием

Один из лидеров группы «Волков Бэнд» со сцены объяснил зрителям, почему концерт начался с большим опозданием и почему артисты исполнили лишь одну песню. При этом он выругался матом. После этого музыканта забрали на медосвидетельствование.

— Если бы он не говорил в микрофон матерные слова, то мы бы его не стали никуда увозить, — объяснили приехавшие на место полицейские. — Мы тоже люди и всё понимаем, но это наша работа.

Музыканты, кстати, сказали, что итак планировали закончить концерт до 22 часов. Полицейские же приехали ещё до того, как артисты начали шуметь. Вчера мы писали о том, что произошло за театром имени Волкова. Кроме того, появились слухи, что полицейские впридачу ко всему изучили тексты песен, которые собирались исполнить музыканты. На всякий случай, а то вдруг ещё и споют что-нибудь нехорошее. Музыканты это опровергли.