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За концерт ответишь: власти накажут музыкантов ярославской группы «Волков Бэнд»
23 апреля 2018 11:00
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Полицейские объяснили, из-за чего им пришлось сорвать концерт ярославской группы «Волков Бэнд» в Первомайском бульваре.
— Нам поступило сразу несколько жалоб от жителей близлежащих домов на то, что выступление артистов им мешает, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Они пожаловались, что музыка гремит очень громко. Некоторые даже сказали, что стёкла трясутся.
Сотрудники правоохранительных органов направили материалы дела в территориальную администрацию, чтобы те приняли решение, как наказать музыкантов за то, что они устроили концерт.
— Материалы нам ещё не поступили, поэтому говорить о том, какое будет принято решение, преждевременно, — сказала глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — На данный момент известно, что мероприятие согласовано не было.
Напомним, что, согласно закону Ярославской области, нарушать тишину и спокойствие в городе запрещено после 22 часов (летом с 1 июня после 23 часов). За это предусмотрен штраф: от 200 до 2000 рублей для обычных людей и от 20 до 100 тысяч для юридических лиц. Как расценят поступок музыкантов власти, пока непонятно. Да они и сами пока не определились.
Вчера вечером полицейские сорвали концерт группы «Волков Бэнд». Музыканты уже не первый раз закрывают праздничным выступлением фестиваль «Будущее театральной России» в Первомайском бульваре у служебного входа в театр имени Волкова. Жалобы на шум в полицию посыпались ещё до того, как артисты начали концерт. В театре поговаривают, что это внутренние разборки и музыкантам специально насолили их же коллеги.
Один из лидеров группы «Волков Бэнд» со сцены объяснил зрителям, почему концерт начался с большим опозданием и почему артисты исполнили лишь одну песню. При этом он выругался матом. После этого музыканта забрали на медосвидетельствование.
— Если бы он не говорил в микрофон матерные слова, то мы бы его не стали никуда увозить, — объяснили приехавшие на место полицейские. — Мы тоже люди и всё понимаем, но это наша работа.
Музыканты, кстати, сказали, что итак планировали закончить концерт до 22 часов. Полицейские же приехали ещё до того, как артисты начали шуметь. Вчера мы писали о том, что произошло за театром имени Волкова. Кроме того, появились слухи, что полицейские впридачу ко всему изучили тексты песен, которые собирались исполнить музыканты. На всякий случай, а то вдруг ещё и споют что-нибудь нехорошее. Музыканты это опровергли.
Фото: Юрий Соболев, Михаил Контуев
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